«Легия» и «Астон Вилла» обеспечили себе выход в плей-офф Лиги конференций

Обзор матчей 6-го тура группового этапа Лиги конференций.

В одной из встреч «Астон Вилла» сыграла вничью со «Зриньски» (1:1).

Первый гол в этом матче гости забили на 61-й минуте. Полузащитник «Астон Виллы» Николо Дзаньоло забил гол и принес победу для своей команды.

Уже на 87-й минуте «Зриньски» сумел сравнять счет благодаря голу форварда команды Матия Малекинушича.

Футбол. Лига конференций. Группа E Зриньски — Астон Вилла 1:1 Голы: 0:1 Николо Дзаньоло (61'), 1:1 Матья Малекинушич (87') Зриньски: Марко Марич, Йосип Чорлука, Слободан Яковлевич, Стипе Радич, Керим Мемия (Алдин Хрванович, 67'), Дарио Чанаджия (Томислав Киш, 34'), Антонио Иванчич, Дамир Зломислич, Марио Чуже (Франко Саблич, 67'), Матья Малекинушич (Лука Марин, 90'), Неманья Бильбия Астон Вилла: Филип Маршалл, Пау Торрес (Диего Карлос, 69'), Эзри Конса, Джейкоб Рэмси (Джон МакГинн, 57'), Леандер Дендонкер, Николо Дзаньоло, Дуглас Луис, Алекс Морено (Лука Динь, 57'), Мэтти Кэш (Калум Чемберс, 69'), Джон Дуран, Мусса Диаби (Tommi O'Reilly, 78') Предупреждения: Дарио Чанаджия (3'), Николо Дзаньоло (37'), Джон МакГинн (84'), Матья Малекинушич (87')

После этого матча «Астон Вилла» занимает 1-е место в группе Е Лиги конференций, обеспечив себе выход в 1/8 финала турнира.

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В параллельном матче «Легия» на своем поле обыграла «АЗ Алкмар» (2:0).

Первый гол хозяева забили на 34-й минуте. Точным ударом отличился защитник «Легии» Юри Рибейру.

Уже на 81-й минуте форвард хозяев Блаж Крамер поставил точку в этом матче, забив 2-й гол для своей команды.

Футбол. Лига конференций. Группа E Легия — АЗ Алкмар 2:0 Голы: 1:0 Юри Рибейру (34'), 2:0 Блаж Крамер (81') Легия: Кацпер Тобиаш, Радован Панков (Артур Енджейчик, 74'), Стив Капюади, Юри Рибейру, Рафал Аугустыняк, Павел Вшолек (Жил Диаш, 68'), Бартош Слиш, Хуэрхен Элитим, Жозуэ (Bartosz Kapustka, 87'), Марк Гуаль (Блаж Крамер, 68'), Эрнест Мучи (Мацей Росолек, 87') АЗ Алкмар: Ром-Джейден Овусу-Одуро, Денсо Касиус (Ибрахим Садик, 68'), Давид Мёллер Вольфе, Алешандре Пенетра, Бруно Мартинс Инди, Юкинари Сугавара (Джордже Михайлович, 80'), Йорди Класи, Дани де Вит (Jayden Addai, 80'), Тьягу Данташ (Рихедли Базур, 60'), Мирон ван Бредероде (Йенс Одгор, 60'), Вангелис Павлидис Удаление: Бруно Мартинс Инди (53')

По итогам группового этапа «Легия» заняла 2-е место и обеспечила себе выход в 1/16 финала Лиги конференций. «АЗ Алкмар» расположился на 3-й позиции и завершил свое выступление в еврокубках.