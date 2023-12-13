Французский ПСЖ в гостях сыграет против «Боруссии» из Дортмунда в рамках 6-го тура группового этапа Лиги Чемпионов. За ходом встречи приглашаем вас следить вместе с нашим онлайном. Присоединяйтесь!

До матча

«Боруссия»

Дортмундцы уже обеспечили себе место в плей-офф Лиги Чемпионов. Команда Эдина Терзича набрала 10 очков в 5-ти матчах и уже точно не опустится ниже второй строчки. Разница забитых и пропущенных мячей немецкого клуба составляет 6:3.

В предыдущем туре «Боруссия» обыграла на выезде «Милан» со счетом 3:1 и эта победа позволила «шмелям» досрочно выйти из группы. Голами в составе победителей отличились Ройс, Байноу-Гиттенс и Адейеми. Ранее «Боруссия» дважды взяла верх над «Ньюкаслом» (1:0 в гостях и 2:0 дома), сыграла вничью с «Миланом» (0:0) и уступила ПСЖ (0:2).

Дортмундцы занимают пятое место в турнирной таблице немецкой Бундеслиги. На счету «Боруссии» 25 очков в 14-ти матчах и отставание в 11 баллов от лидирующего «Байера». В крайнем туре чемпионата Германии «Боруссия» в меньшинстве уступила дома «Лейпцигу» (2:3).

ПСЖ

ПСЖ (7 очков) занимает второе место в группе F и имеет все шансы на выход в плей-офф. Для того, чтобы выйти в 1/8 финала французскому клубу сегодня необходимо обыгрывать «Боруссию» и не оглядываться на результат параллельного матча между «Ньюкаслом» и «Миланом» (по 5 очков).

Подопечные Луиса Энрике спаслись от поражения в прошлом туре с «Ньюкаслом», сравняв счет в компенсированное время (1:1). Пенальти на 98-й минуте реализовал Килиан Мбаппе. До этого парижане одержали две домашние победы над «Боруссией» (2:0) и «Миланом» (3:0) соответственно, а также уступили в гостях «Ньюкаслу» (1:4) и все тому же «Милану» (1:2).

ПСЖ лидирует в турнирной таблице чемпионата Франции, записав в свой актив 36 очков в 15-ти матчах. Преимущество над идущей второй «Ниццей» составляет 4 балла. На прошлых выходных парижане одержали 8-ю победу подряд в Лиге 1, обыграв дома «Нант» (2:1).

Личные встречи

В 5-ти очных матчах на счету ПСЖ 2 победы, «Боруссия» оказалась сильнее в одном случае и еще дважды была зафиксирована ничья.

Прямая речь

Главный тренер ПСЖ Луис Энрике:

— «Для нас это будет большой матч сродни 1/8 финала или четвертьфиналу.

Мы будем играть в гостях, но все зависит от нас. Если победим, то не придется слушать радио или смотреть телевизор, чтобы узнать, с каким счетом завершился другой матч. Так что игра предстоит важная».

Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Боруссия» Дортмунд— ПСЖ с коэффициентом 1.89.