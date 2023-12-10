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    Почеттино: Я думаю, мы были лучше, но не получили того, чего хотели

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    Главный тренер «Челси» Маурисио Почеттино прокомментировал результат матча против «Эвертона» (0:2) в 16-м туре АПЛ.

    Маурисио Почеттино
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    Маурисио Почеттино

    «Футбол — это игра про забивание голов, но мы не были хладнокровны перед воротами. Действительно, я очень разочарован. Мы не набрали того очка, которого заслуживали. Я думаю, мы были лучше, но не получили того, чего хотели.

    Это была игра, в которой нам нужно было играть и побеждать. Нам необходимо проанализировать реальность. Нужно все обсудить и попытаться стать сильнее на следующем трансферном рынке», — приводит слова Почеттино BBC.

    «Эвертон» теперь имеет 13 очков (10 сняли за финансовые нарушения) и идет на 17-м месте. «Челси» с 19 очками — 12-й.

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