Почеттино: Я думаю, мы были лучше, но не получили того, чего хотели

Главный тренерпрокомментировал результат матча против(0:2) в 16-м туре АПЛ.

«Футбол — это игра про забивание голов, но мы не были хладнокровны перед воротами. Действительно, я очень разочарован. Мы не набрали того очка, которого заслуживали. Я думаю, мы были лучше, но не получили того, чего хотели.

Это была игра, в которой нам нужно было играть и побеждать. Нам необходимо проанализировать реальность. Нужно все обсудить и попытаться стать сильнее на следующем трансферном рынке», — приводит слова Почеттино BBC.

«Эвертон» теперь имеет 13 очков (10 сняли за финансовые нарушения) и идет на 17-м месте. «Челси» с 19 очками — 12-й.