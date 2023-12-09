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    Капелло: Полузащита «Интера» уступает «Манчестер Сити» и «Реалу»

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    Экс-наставник сборной России Фабио Капелло высоко оценил уровень полузащитников миланского «Интера».

    Фабио Капелло
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    Фабио Капелло

    «Сильная сторона "Интера" — это полузащита. В данной линии у команды есть смесь качества, внимательности и хорошего видения игры. Чалханоглу — отличный дирижер, а Барелла и Мхитарян обладают тактическим интеллектом и классом.

    Все знают, как забивать голы и отдавать передачи. Игра "Интера" в полузащите очень хорошо выстроена с точки зрения динамики и качества. Игра в пять защитников помогает в этом.

    "Сити"? Если мы говорим о полноценных составах, то команда Гвардиолы все еще на ступеньку выше. На данный момент они играют без Де Брейне — гения, игрока невероятного класса. Фоден пытается заменить его, но это тяжелая задача. Кто по-настоящему незаменим, так это Родри.

    Что касается "Реала", у них есть прекрасная полузащита в лице Вальверде, Крооса, Тчуамени, Камавинги, Модрича и, конечно, Беллингема.

    Так что "Интер" находится на ступеньку ниже "Сити" и "Реала", но можно с уверенностью утверждать, что полузащита команды Индзаги — одна из лучших в мире», — написал Капелло в своей колонке для La Gazzetta dello Sport.

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