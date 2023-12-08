Хаби Алонсо рассказал о своем будущем

Главный тренер «Байера»ответил на вопрос о возможном уходе из клуба.

«Все зависит от того, хочешь ли ты, чтобы тебя подталкивали к тому, чтобы следовать решениям, принятым другими людьми, или же хочешь принимать решения самостоятельно.

До сих пор для меня все было очевидно. Когда я почувствую, что настал подходящий момент для чего бы то ни было, то приму решение самостоятельно», — цитирует Хаби Алонсо The Guardian.

Напомним, что Хаби Алонсо считается одним из главных претендентов на пост главного тренера мадридского «Реала» после ухода Карло Анчелотти по окончании этого сезона.

Помимо «сливочных» в услугах 42-летнего испанца также заинтересована «Бавария».

В настоящий момент «Байер» идет лидером Бундеслиги и единственный клуб из Топ-5 лиг Европы, который не потерпел ни одного поражения в сезоне.