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    Хаби Алонсо рассказал о своем будущем

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    Главный тренер «Байера» Хаби Алонсо ответил на вопрос о возможном уходе из клуба.

    Хаби Алонсо
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    Хаби Алонсо

    «Все зависит от того, хочешь ли ты, чтобы тебя подталкивали к тому, чтобы следовать решениям, принятым другими людьми, или же хочешь принимать решения самостоятельно.

    До сих пор для меня все было очевидно. Когда я почувствую, что настал подходящий момент для чего бы то ни было, то приму решение самостоятельно», — цитирует Хаби Алонсо The Guardian.

    Напомним, что Хаби Алонсо считается одним из главных претендентов на пост главного тренера мадридского «Реала» после ухода Карло Анчелотти по окончании этого сезона.

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