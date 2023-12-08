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    Глушенков: Мне и «Локомотиву» нужно еще добавлять и побеждать в каждом матче

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    Нападающий московского «Локомотива» Максим Глушенков высказался о матче 18‑го тура РПЛ с «Уралом» (2:0).

    Максим Глушенков
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    Максим Глушенков

    «Ощущения от игры только положительные, потому что мы выиграли. Было очень непросто привыкнуть к такому морозу, но через минут 15 разбегались и стало привычнее. В первые 15 минут было тяжело дышать, потом уже стало лучше, а во втором тайме — намного лучше.

    Голевая передача на Морозова? Была задача разыгрывать угловые с игроком, который подходит. Убрал мяч под левую ногу, подал, а Женя Морозов забил.

    Какие итоги первой части сезона для "Локомотива" и меня лично? Я бы лучше подвёл итоги после тура, потому что мы ещё не знаем, как соперники сыграют. Мне и "Локомотиву" нужно еще добавлять и побеждать в каждом матче», — приводит слова Глушенкова «Матч ТВ».

    «Локомотив» набрал 31 очко и поднялся на четвертое место в РПЛ. «Урал» (19 очков) идет на 12-м месте в турнирной таблице.

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