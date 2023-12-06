Фабрицио Романо подтвердил переход Сарагосы в «Баварию»

в ближайшее время объявит о подписании атакующего полузащитника «Гранады»

Известный журналист Фабрицио Романо подтвердил ранее появившуюся информацию о том, что испанец подпишет с мюнхенским клубом контракт до июня 2028 года.

Кроме того, источник отмечает, что Сарагоса присоединится к «Баварии» летом следующего года.

До конца текущем сезона 22-летний вингер будет выступать за «Гранаду» на правах аренды.

Transfermarkt оценивает стоимость Сарагосы в восемь миллионов евро.

В текущем сезоне Сарагоса провел в чемпионате Испании 14 матчей, забил пять мячей и сделал две результативные передачи.