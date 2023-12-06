Президент «Урала»: Сегодня -18°C градусов, но ребята не хотят тренироваться в манеже

Президентвысказался о тренировке команды в условиях сильного мороза.

«Слухи о том, что "Урал" тренировался при -24°C градусах? Нет, не тренировался "Урал" в -24°C. Не было у нас такой температуры. У нас сегодня -18°C градусов.

Не боимся ли, что игроки могут заболеть? Боимся, конечно, боимся. А что делать? Нам надо тренировать. У нас есть манеж, но ребята не хотят в нём тренировать. Хотят заниматься в условиях, в которых они будут играть», — приводит слова Иванова «Спорт день за днем».

8 декабря «Урал» сыграет на выезде с «Локомотивом» в матче 18-го тура РПЛ.