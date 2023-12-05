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    Де Дзерби: Отлично себя чувствую, являясь тренером «Брайтона»

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    Главный тренер «Брайтона» итальянец Роберто Де Дзерби рассказал, что и дальше готов работать с «чайками».

    Роберто Де Дзерби
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    Роберто Де Дзерби

    «Я чувствую себя очень комфортно в "Брайтоне". У меня отличные отношения с руководством и игроками.

    Когда мы упоминаем возможное продление контракта, то говорим о том, что на данный момент ещё не решено. Могу сказать одно: я чувствую себя здесь прекрасно», — цитирует Де Дзерби известный инсайдер Фабрицио Романо в своей соцсети.

    Де Дзерби стал главным тренером «Брайтона» в сентябре 2022 года. В прошлом сезоне «чайки» впервые в своей истории заняли шестое место в АПЛ и пробились в еврокубки.

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    Контракт итальянца с «Брайтон» заключен до лета 2026 года. Недавно прошла информация, что им активно интересуется мадридский «Реал», подыскивающий замену уходящему по окончании сезона Карло Анчелотти.

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