ФутболХоккейТеннисБокс/ММАПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    «Ман Сити» — «Тоттенхэм»Холанн стреляет вхолостую. Проблемы «Ман Сити» проявились в матче со «Шпорами»
  • 09:07
    • Панарин оформил хет-трик в матче с «Сан-Хосе»
  • 11:42
    • СМИ назвали бюджет «Спартака» на ближайшие три года
  • 11:32
    • КДК РФС не сможет наказать Беришу за прыжок в сторону Абаскаля
  • 01:01
    • Гол Жоау Феликса принес «Барселоне» победу над «Атлетико»
  • 00:47
    • «Интер» разгромил «Наполи»
    Все новости спорта

    Президент «Урала» выступил против переноса 18 тура РПЛ

    Футбол Урал Ростов ЦСКА Балтика Спартак
    Президент «Урала» Григорий Иванов высказался о возможном переносе матчей 18 тура РПЛ из-за сложных погодных условий.

    Григорий Иванов
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Григорий Иванов

    «Мое мнение, что стоит сыграть. У всех команд планы. Например, у нас игра в Москве, и ребята уже купили билеты из Москвы, чтобы разлетаться куда-то.

    Мы первый раз в снегу играли, что ли? Больше всего возмущался Валерий Георгиевич (Карпин — прим.). Но это же не первый раз, когда мы играем в снегу. Мы живем в северной стране. У нас снег может пойти и в октябре. Давайте вообще тогда проводить летний чемпионат, с мая по сентябрь будем играть, а потом отдыхать полгода.

  • Карпин: Какой идиот разрешил играть в снегопад?
  • Читайте по теме

    • Все команды играли в равных условиях. Что для ЦСКА был снег, что для "Ростова". Не думаю, что футболисты ЦСКА тоже были в восторге от игры в таких погодных условиях. То же самое с "Балтикой" и "Спартаком". При этом "Спартак" в Калининграде выиграл, а вчера на хорошем поле проиграл. Какая в этом логика? Ничего менять не надо — это мое мнение», — приводит слова Иванова «Чемпионат».

    Матчи 18 тура РПЛ запланированы на 9-10 декабря.

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • «Рубин» не так уж и прост
  • «Динамо» — «Рубин». Прогноз и ставки
  • 2.15
    •
  • «Аталанта» прервет неудачную серию
  • «Торино» — «Аталанта». Прогноз и ставки
  • 2.55
    •
  • Смогут ли «Сельта» и «Кадис» определить победителя?
  • «Сельта» — «Кадис». Прогноз и ставки
  • 4.10
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус $9500 новым игрокам ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонусы до $500 на первые ставки
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    3.14
  • Экспресс дня 4 декабря
  • Сегодня в 23:15
    •  2.15
  • Прогноз на матч Динамо — Рубин
  • Футбол
  • Сегодня в 19:30
    •  2.55
  • Прогноз на матч Торино — Аталанта
  • Футбол
  • Сегодня в 22:45
    •  4.10
  • Прогноз на матч Сельта — Кадис
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  2.01
  • Прогноз на матч Лутон Таун — Арсенал
  • Футбол
  • Завтра в 23:15
    •  1.98
  • Прогноз на матч Спартак — Динамо Москва
  • Хоккей
  • Завтра в 19:30
    •  2.65
  • Прогноз на матч Северсталь — Ак Барс
  • Хоккей
  • Завтра в 19:30
    •  2.27
  • Прогноз на матч Автомобилист — СКА
  • Хоккей
  • Завтра в 17:00
    •  2.30
  • Прогноз на матч Металлург Мг — ЦСКА
  • Хоккей
  • Завтра в 17:00
    •
  • Главное Фрибет 17 000 ₽В мобильном приложении Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛПервая лигаЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЕвро-2024
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бокс/ММА Баскетбол Прочие Игры