Президент «Урала» выступил против переноса 18 тура РПЛ

Президент «Урала»высказался о возможном переносе матчей 18 тура РПЛ из-за сложных погодных условий.

«Мое мнение, что стоит сыграть. У всех команд планы. Например, у нас игра в Москве, и ребята уже купили билеты из Москвы, чтобы разлетаться куда-то.

Мы первый раз в снегу играли, что ли? Больше всего возмущался Валерий Георгиевич (Карпин — прим.). Но это же не первый раз, когда мы играем в снегу. Мы живем в северной стране. У нас снег может пойти и в октябре. Давайте вообще тогда проводить летний чемпионат, с мая по сентябрь будем играть, а потом отдыхать полгода.

Все команды играли в равных условиях. Что для ЦСКА был снег, что для "Ростова". Не думаю, что футболисты ЦСКА тоже были в восторге от игры в таких погодных условиях. То же самое с "Балтикой" и "Спартаком". При этом "Спартак" в Калининграде выиграл, а вчера на хорошем поле проиграл. Какая в этом логика? Ничего менять не надо — это мое мнение», — приводит слова Иванова «Чемпионат».

Матчи 18 тура РПЛ запланированы на 9-10 декабря.