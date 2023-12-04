В «Ахмате» объяснили агрессивное поведение Бериши в матче со «Спартаком»

Генеральный директор «Ахмата»прокомментировал поведение полузащитникав матче со(2:1) в 17 туре РПЛ.

В первом тайме Бериша отпраздновал гол Гамида Агаларова возле скамейки запасных «Спартака», прыгнув ногами в сторону Гильермо Абаскаля. Главный тренер красно-белых повалил албанца, за что арбитр Евгений Кукуляк показал ему красную карточку. Бериша по итогам эпизода получил желтую карточку.

«Футбол и спорт — это эмоции, он дал волю эмоциям. Как сказал нам Бериша, он в этот момент не думал, что это техническая зона команды, а сверху в вип-ложе была его супруга, он побежал показаться ей.

Наверное, он этого не должен был делать, но дал волю эмоциям, за что получил желтую карточку, пропускает следующую игру.

То, что дальше произошло, — есть органы, которые с этим разберутся, судья оценил это действие тоже.

Как я отреагировал? Не ожидал. Что касается санкций, то это решает тренерский штаб и главный тренер.

Ту серию, которая была, прервали, важная победа над "Спартаком", наверное, накипело у всех, дал волю эмоциям. Футбол без эмоций — не футбол», — приводит слова Айдамирова ТАСС.

Ранее стало известно, что КДК РФС не сможет наказать Беришу за прыжок в сторону Абаскаля.