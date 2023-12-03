«Нант» — «Ницца»: счет матча 1:0, обзор гола

одержал победу над(1:0) в матче 14-го тура французской Лиги 1.

Единственный гол в этом матче хозяева забили на 25-й минуте встречи. Полузащитник Флоран Молле оказался самым расторопным у чужих ворот, отлично сыграв на добивании.

Футбол. Франция. Лига 1 Нант — Ницца 1:0 Гол: 1:0 Флоран Молле (25') Нант: Альбан Лафон, Дуглас, Эрай Джёмерт, Жан-Шарль Кастеллетто, Жан-Кевин Дюверн, Маркус Коко (Николя Паллуа, 82'), Педро Чиривелья (Ламин Диак, 90'), Флоран Молле, Мусса Сиссоко (Самуэль Мутуссами, 76'), Моузес Саймон, Мостафа Мохамед (Кадер Бамба, 82') Ницца: Марчин Булка, Мельвен Бар, Данте, Жан-Клер Тодибо, Жереми Бога (Бадредин Буанани, 62'), Кефрен Тюрам-Юльен, Юссуф Ндайишимие (Джордан Лотомба, 81'), Морган Сансон (Алексис Клод-Морис, 81'), Пабло Росарио (Хишем Будауи, 71'), Теремас Моффи, Эванн Гессан (Гаэтан Лаборде, 62') Предупреждения: Жан-Шарль Кастеллетто (18'), Жан-Кевин Дюверн (61'), Педро Чиривелья (89')

После этого матча «Нант» занимает 8-е место в таблице Лиги 1 с 18-ю баллами в активе. «Ницца» располагается на 2-й позиции с 29-ю очками.