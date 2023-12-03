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    «Зенит» уступил «Локомотиву» и не смог вернуться на первое место

    «Локомотив» — «Зенит»: счет матча 3:1, обзор голов

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    В матче 17-го тура российской Премьер-лиги «Локомотив» переиграл «Зенит» со счетом 3:1.

    Наир Тикнизян
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    Наир Тикнизян

    На автогол Михаила Кержакова, а также точные удары Максима Глушенкова и Наира Тикнизяна гости ответили забитым мячом Матео Кассьерры.

    Футбол. Россия. Премьер-лига
    Локомотив — Зенит 3:1
    Голы: 1:0 Михаил Кержаков (8'), 1:1 Матео Кассьерра (41'), 2:1 Максим Глушенков (59'), 3:1 Наир Тикнизян (88') Локомотив: Илья Лантратов, Максим Ненахов, Евгений Морозов, Лукас Фассон, Александр Сильянов, Марио Митай, Артём Карпукас, Сергей Пиняев, Наир Тикнизян, Максим Глушенков, Артём Дзюба Зенит: Михаил Кержаков, Страхиня Эракович, Нуралы Алип, Данил Круговой, Дуглас Сантос, Вендел, Вильмар Барриос, Клаудиньо, Родриго, Вильсон Изидор, Матео Кассьерра Предупреждения: Сергей Пиняев (63'), Максим Ненахов (70'), Константин Марадишвили (83'), Страхиня Эракович (90+1')

    Календарь и таблица РПЛ

    «Зенит» с 33 очками опустился на второе место в турнирной таблице РПЛ. На первой строчке находится «Краснодар» (35 баллов). «Локомотив» же заработал 28 очко и поднялся на шестое место в турнирной таблице.

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