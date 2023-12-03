«Локомотив» — «Зенит»: счет матча 3:1, обзор голов

В матче 17-го тура российской Премьер-лигипереигралсо счетом 3:1.

На автогол Михаила Кержакова, а также точные удары Максима Глушенкова и Наира Тикнизяна гости ответили забитым мячом Матео Кассьерры.

Футбол. Россия. Премьер-лига Локомотив — Зенит 3:1 Голы: 1:0 Михаил Кержаков (8'), 1:1 Матео Кассьерра (41'), 2:1 Максим Глушенков (59'), 3:1 Наир Тикнизян (88') Локомотив: Илья Лантратов, Максим Ненахов, Евгений Морозов, Лукас Фассон, Александр Сильянов, Марио Митай, Артём Карпукас, Сергей Пиняев, Наир Тикнизян, Максим Глушенков, Артём Дзюба Зенит: Михаил Кержаков, Страхиня Эракович, Нуралы Алип, Данил Круговой, Дуглас Сантос, Вендел, Вильмар Барриос, Клаудиньо, Родриго, Вильсон Изидор, Матео Кассьерра Предупреждения: Сергей Пиняев (63'), Максим Ненахов (70'), Константин Марадишвили (83'), Страхиня Эракович (90+1')

Календарь и таблица РПЛ

«Зенит» с 33 очками опустился на второе место в турнирной таблице РПЛ. На первой строчке находится «Краснодар» (35 баллов). «Локомотив» же заработал 28 очко и поднялся на шестое место в турнирной таблице.