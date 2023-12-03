«Аугсбург» — «Айнтрахт»: счет матча 2:1, обзор голов

«Аугсбург» Фото: globallookpress.com
На голы Фредрика Йенсена и Ягу Амарала гости ответили точным ударом Финна Дамена.
Футбол. Германия. Бундеслига
Аугсбург — Айнтрахт Ф 2:1
Голы: 1:0 Фредрик Йенсен (35'), 2:0 Иагу (58'), 2:1 Финн Дамен (автогол) (78') Аугсбург: Финн Дамен, Кевин Мбабу, Джеффри Гауэлеу, Феликс Удуохай, Мадс Педерсен, Иагу, Эльвис Реджбечай, Никлас Дорш (Арне Энгелс, 84'), Фредрик Йенсен (Рубен Варгас, 67'), Эрмедин Демирович (Свен Михель, 84'), Филлип Тиц (Дион Дрена Белё, 76') Айнтрахт Ф: Кевин Трапп, Робин Кох, Филипп Макс, Тута, Аурелио Бута (Нильс Нкунку, 46'), Ансгар Кнауфф (Марио Гётце, 64'), Эрик Эбимбе (Кристиян Якич, 64'), Хуго Ларссон (Джессик Нганкам, 81'), Пакстен Ааронсон (Фарес Шаиби, 46'), Омар Мармуш, Вильям Пачо Предупреждения: Аурелио Бута (27'), Мадс Педерсен (73')
Календарь и таблица Бундеслиги
«Аугсбург» поднялся на девятое место в турнирной таблице бундеслиги (17 очков). «Айнтрахт» занимает 7-ю строчку (18 очков).