Юран: Сегодня команда играла хорошо, жили результатом до конца

Главный тренерпрокомментировал победу над(1:0).

«В первую очередь хотел извиниться перед болельщиками за первый тайм матча в Ростове. Много было критики, и это правильно. Второй тайм там был получше, но психология… Я заостряю внимание на этих моментах. Не понимаю, что происходит на выезде. Есть хорошие игры — как с "Динамо", "Локомотивом", а есть такие, как с "Ростовом".

Сегодня перед матчем я сказал: "Парни, играйте в футбол смелее". Хотел бы поблагодарить болельщиков, которые пришли в такую морозную погоду, и мы их наградили этой победой в концовке. Не буду лукавить, тяжело было готовиться: минус 6-5 градусов плюс ветер. Поверьте мне, в такую погоду очень тяжело играть, ноги не слушаются.

Парням сказал отодвинуть подальше эти моменты — погоду, дискомфорт — и вытащить из себя максимум. Сегодня команда играла хорошо, жили результатом до конца. Нас не устраивала ничья, и это было видно на поле. Хороший, боевой матч получился, бескомпромиссный. И "Уралу" нужны были очки, и мы хотели выше идти. Как Мамаду говорил: "Мужики, давайте". Сегодня они были мужиками.

Мы стараемся, поверьте мне. И я хочу, чтобы команда доминировала, играла на победу. Не всегда это получается. Думаю, в зимнюю паузу появятся один-два квалифицированных футболиста. Нужно усиливаться. Парни стараются, но выжимаю из них последнее уже», — цитирует Юрана «Чемпионат».

«Урал» занимает 12-е место в турнирной таблице. «Пари НН» находится на девятой строчке, заработав 24 очка.