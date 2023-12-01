Лидер турнирной таблицы чемпионата Англии лондонский «Арсенал» примет на своем поле «Вулверхэмптон». За ходом встречи 14-го тура приглашаем вас следить вместе с нашим онлайном. Начало матча — 2 декабря в 18:00 по московскому времени. Присоединяйтесь!

До матча

«Арсенал» является лидером турнирной таблицы АПЛ, набрав 30 очков в 13-ти матчах. На счету «канониров» 9 побед, 3 ничьи и одно поражение с разницей забитых и пропущенных мячей 27:10.

В середине недели лондонцы обеспечили себе выход в плей-офф Лиги Чемпионов, уничтожив дома французский «Ланс» (6:0) в рамках 5-го тура группового этапа. Примечательно, что в составе «канониров» все шесть мячей забили разные футболисты.

Матч крайнего тура АПЛ с «Брентфордом» «Арсенал» также выиграл благодаря единственному голу Хаверца на 89-й минуте встречи. Эта победа стала для подопечных Артеты второй подряд в чемпионате после неудачи во встрече 11-го тура против «Ньюкасла» (0:1).

«Вулверхэмптон»

«Вулверхэмптон» набрал 15 очков в 13-ти турах и расположился на 12-й строчке в турнирной таблице. «Волки» одержали 4 победы, 3 раза сыграли в ничью и потерпели 6 поражений, забив 18 мячей и пропустив 23 в свои.

В прошлом туре против «Фулхэма» подопечные Гари О’Нила были близки к тому, чтобы набрать очки, но при счете 2:2 пропустили на 94-й минуте. Полузащитник «дачников» Виллиан оформил дубль, реализовав пенальти. Как итог — поражение «волков» 2:3.

До этого «Вулверхэмптон» дома одержал волевую победу над «Тоттенхэмом» (2:1), а еще ранее уступил на выезде «Шеффилд Юнайтед» (1:2).

Личные встречи

В прошлом сезоне АПЛ «Арсенал» оба раза всухую обыграл своего соперника — 2:0 на выезде и 5:0 дома. Всего в 10-ти крайних матчах на счету лондонской команды 5 побед, «Вулверхэмптон» оказался сильнее в 3-х случаях и еще дважды была зафиксирована ничья.

Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Арсенал» — «Вулверхэмптон» с коэффициентом 1.88.