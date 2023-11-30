«Аталанта» и «Спортинг» сыграли вничью и вышли в плей-офф Лиги Европы

Завершились матчи пятого тура группового этапа Лиги Европы в группе D.

В одном из них «Аталанта» и «Спортинг» сыграли вничью 1:1. На гол Джанлуки Скамакки гости ответили точным ударом Маркуса Эдвардса.

Футбол. Лига Европы. Группа D Аталанта — Спортинг 1:1 Голы: 1:0 Джанлука Скамакка (23'), 1:1 Маркус Эдвардс (56') Аталанта: Хуан Муссо, Эдерсон, Джорджио Скальвини (Митчел Баккер, 86'), Берат Джимсити, Зеад Колашинац (Эмиль Хольм, 86'), Ханс Хатебур, Маттео Руджери, Мартен де Рон, Теун Коопмейнерс (Алексей Миранчук, 69'), Адемола Лукман (Марио Пашалич, 64'), Джанлука Скамакка (Луис Мурьель, 64') Спортинг: Антонио Адан, Матеус Рейс, Рикарду Эсгаю (Джени Катамо, 46'), Гонсалу Инасиу, Усман Дьоманде, Педро Гонсалвес, Хидемаса Морита, Мортен Юльманн (Нуну Сантуш, 77'), Франсиску Тринкан (Маркус Эдвардс, 46'), Виктор Дьёкереш, Jeremiah St. Juste (Себастьян Коатес, 81') Предупреждения: Гонсалу Инасиу (11'), Адемола Лукман (39'), Джорджио Скальвини (42'), Зеад Колашинац (43'), Мартен де Рон (62'), Хидемаса Морита (90 + 1'), Матеус Рейс (90 + 4')

В другой игре «Штурм» уступил «Ракуву» со счетом 0:1. Единственным голом отметился Джон Йебоа.

Футбол. Лига Европы. Группа D Штурм — Ракув 0:1 Гол: 0:1 Джон Йебоа (81') Штурм: Кьелл Схерпен, Давид Аффенгрубер, Александар Боркович (Штефан Хирлендер, 72'), Юсуф Газибегович (Макс Джонстон, 88'), Йон Горенц-Станкович, Давид Шнегг, Димитри Лавале, Александер Прасс (Леон Гргич, 88'), Томи Хорват (Отар Китеишвили, 72'), Манприт Саркария, Шимон Влодарчик (Вильям Бёвинг, 61') Ракув: Владан Ковачевич, Милан Рундич, Аднан Ковачевич (Бен Ледерман, 75'), Марчин Цебуля (Джон Йебоа, 75'), Анте Црнац (Фабиан Пясецки, 75'), Жеан Карлос Силва, Густав Берггрен, Владислав Кочергин, Деян Сореску (Срджан Плавшич, 90'), Фран Тудор, Бартош Новак (Сонни Киттель, 75') Предупреждения: Манприт Саркария (82'), Фран Тудор (82'), Давид Аффенгрубер (89'), Срджан Плавшич (90 + 1')

Таким образом, теперь турнирное положение выглядит следующим образом: «Аталанта» (11 очков) — первая, «Спортинг» (8) — второй, «Штурм» (4) — третий, «Ракув» (4) — четвертый.