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    Кечинов: Поражения «Спартака» не удивляют

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    Бывший футболист «Спартака» Валерий Кечинов признался, что его не удивило поражение красно-белых от «Оренбурга» (0:1) в первом матче 1/4 финала Пути РПЛ Кубка России.

    Гильермо Абаскаль — главный тренер «Спартака»
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    Гильермо Абаскаль — главный тренер «Спартака»

    «К моему сожалению, поражения "Спартака" не удивляют. У команды постоянные скачки и отсутствие стабильности. Могут сыграть великолепный матч, а в следующем — проиграть кому угодно.

    Раньше не было никакого сомнения в результате: знали, что победят, когда едут в гости к какому-нибудь сопернику.

    Поражение от "Оренбурга" добавит негатива в общий фон "Спартака". Но в марте будет ответная игра, где "Спартак" должен проходить дальше, потому что сильнее», — приводит слова Кечинова «Чемпионат».

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