Кечинов: Поражения «Спартака» не удивляют

Гильермо Абаскаль — главный тренер «Спартака» Фото: globallookpress.com
«К моему сожалению, поражения "Спартака" не удивляют. У команды постоянные скачки и отсутствие стабильности. Могут сыграть великолепный матч, а в следующем — проиграть кому угодно.
Раньше не было никакого сомнения в результате: знали, что победят, когда едут в гости к какому-нибудь сопернику.
Поражение от "Оренбурга" добавит негатива в общий фон "Спартака". Но в марте будет ответная игра, где "Спартак" должен проходить дальше, потому что сильнее», — приводит слова Кечинова «Чемпионат».
Ответная игра между «Спартаком» и «Оренбургом» пройдет 12-14 марта в Москве.