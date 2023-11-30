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    Аллегри: Нам нужно быть в своем лучшем моральном состоянии от матча к матчу

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    Главный тренер «Ювентуса» Массимилиано Аллегри рассказал о том, как нужно играть в чемпионате на длинной дистанции, чтобы добиться результата.

    Массимилиано Аллегри
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    Массимилиано Аллегри

    «Чемпионат — это марафон, а не гонка на скорость, поэтому нам нужно быть в своём лучшем моральном состоянии от матча к матчу.

    Отставание от "Интера" всего на два очка — источник гордости и удовлетворения, но мы должны быть начеку. Важно постоянно совершенствоваться во всех аспектах игры», — приводит слова Аллегри JuventusFC.

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