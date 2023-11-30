Аллегри: Нам нужно быть в своем лучшем моральном состоянии от матча к матчу

Массимилиано Аллегри Фото: globallookpress.com
«Чемпионат — это марафон, а не гонка на скорость, поэтому нам нужно быть в своём лучшем моральном состоянии от матча к матчу.
Отставание от "Интера" всего на два очка — источник гордости и удовлетворения, но мы должны быть начеку. Важно постоянно совершенствоваться во всех аспектах игры», — приводит слова Аллегри JuventusFC.
После 13-и туров «Ювентус» занимает 2-е место в таблице Серии А с 30-ю очками в активе.
В следующем матче «старая синьора» сыграет с «Монцей» в рамках чемпионата Италии 1-го декабря в 22:45 мск. Прогноз наших экспертов можно посмотреть по этой ссылке.