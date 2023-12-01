«Монца» сыграет на своем поле с «Ювентусом» в рамках 14-го тура чемпионата Италии. Матч пройдет 1 декабря, начало — в 22:45 мск. «Монца» — «Ювентус»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров, статистика, трансляция.

«Монца»

«Брианцоли» в текущем сезоне является крепкими середняками лиги. За первые тринадцать матчей «бело-красные» смогли добыть четыре победы, шесть раз сыграли вничью и трижды проиграли. Команда из Монцы смогла четырнадцать раз поразить ворота соперника и двенадцать раз пропустила в свои.

В итоге в настоящий момент коллектив из одноименного города имеет в своем активе восемнадцать очков и располагается на девятой позиции в турнирной таблице. Они только на три балла отстают от пятой «Ромы» и на восемь пунктов опережают зону вылета.

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Последние две игры «Монца» завершила вничью с «Кальяри» (1:1) и «Торино» (1:1), а до этого добыла победу над «Вероной» (3:1) и поделила очки с «Удинезе» (1:1). Лишь перед этим подопечные Раффаэле Палладино потерпели поражение от «Ромы» (0:1).

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Думается, что «Монца» в этом сезоне и будет крепким середняком, с которым будет тяжело любой команде и которая постарается забрать очки даже у лидеров и поборется за место в еврокубках.

«Ювентус»

Туринцы отлично стартовали в новом сезоне. Они потеряли только девять очков, проиграв одну игру и трижды сыграв вничью. Также на счету команды из Турина девять побед. Туринский коллектив смог забить дваждцать мячей, а в свои ворота пропустил восемь.

По итогам первых тринадцати туров «черно-белые» смогли набрать 30 очков. «Зебры» только на два балла отстают от лидирующего «Интера», но на четыре балла опережают третий «Милан». «Старая сеньора» должна составить конкуренцию в борьбе за Скудетто.

В последних играх туринцы в родных стенах сыграли вничью с «Интером» (1:1) и переиграли «Кальяри» (2:1), а до этого на выезде одолели «Фиорентину» (1:0). Перед этим также были победы над «Вероной» (1:0), «Миланом» (1:0) и «Торино» (2:0). Последнее и единственное в сезоне поражение было еще 26 сентября в гостевом противостоянии с «Сассуоло» (2:4).

В текущем сезоне «Ювентус» не выступает в европейских турнирах. Таким образом, подопечные Массимилиано Аллегри бросят все силы как раз на чемпионат, поэтому у них и есть все шансы забрать золотые медали себе.

Прогноз и ставка

В этом поединке букмекеры отдают предпочтение гостям. На победу «Ювентуса» предлагают поставить за 2.04.

На викторию «Монцы» дают 3.95, ничья оценена в 3.40.

Прогноз: победа «Ювентуса».

Также сделаем ставку на то, что команды не смогут забить три мяча на двоих.