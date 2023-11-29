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    Личка: Маленький шаг вперед сделан, но соперник очень сильный

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    Главный тренер «Динамо» Марцел Личка подвел итог матча против «Зенита» (1:0).

    Марцел Личка
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    Марцел Личка

    «Думаю, игра была равной. Каждый хотел навязать свою игру. Хорошо действовали защитники обеих команд, ждали ошибку соперника, которую можно было бы использовать. В первом тайме был хороший момент у Тюкавина, у соперника — когда бил Изидор. Очень рад, что мы взяли матч терпением. Отработали как команда. Не было 11 индивидуальностей — все работали как один. В меньшинстве нам получилось забить — бонус за нашу игру. Но это пока только первый матч. Маленький шаг вперед сделан, но соперник очень сильный.

    Не заменил Карраскаля? Если бы я думал об этом, то в матче с ЦСКА поменял бы двух центральных защитников, которые висели на желтых. Всегда есть риск. Бальбуэна тоже получил предупреждение: выставил бы где-то в борьбе локоть — и получил бы вторую. По поводу карточки Карраскаля я не знаю, что была за ситуация. По-моему фола не было, Карраскаль играл в мяч. Желтой карточки не должно было быть», — цитирует Личку «Спорт-Экспресс».

    Ответный матч между «Динамо» и «Зенитом» состоится теперь 12 марта 2024 года в Санкт-Петербурге.

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