Абаскаль: Конечный результат не тот, который мы хотели

Главный тренер московскоговысказался о первом матче 1/4 финала Кубка России против(0:1).

«Конечный результат не тот, который мы хотели. Матч можно было начать лучше. Не хватало агрессии на первых минутах. Пенальти и красная карточка повлияли на ход встречи. Во втором тайме команда работала, бежала и старалась. У нас были моменты, но мы не смогли их реализовать.

Это не тот результат, за которым мы приехали, — мы хотели добиться победы. Следующая игра предстоит в марте. Естественно, это будет совершенно другой матч. Сегодняшняя игра показывает, что ни в коем случае нельзя расслабляться и терять концентрацию», — цитирует Абаскаля «Чемпионат».

Ответная игра пройдет 12-14 марта, когда завершится зимняя пауза в РПЛ.