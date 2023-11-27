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    В «Интере» начали переговоры с Лаутаро о продлении контракта

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    Гендиректор «Интера» Джузеппе Маротта сообщил, что представители клуба начали переговоры о продлении сотрудничества с аргентинским форвардом Лаутаро Мартинесом.

    Лаутаро Мартинес
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    Лаутаро Мартинес

    «Мы уже ведём переговоры с Лаутаро и его агентом о заключении нового контракта. При этом мы сохраняем спокойствие.

    Я верю, что во время переговоров не возникнет никаких проблем, поскольку Лаутаро хочет остаться в нашем клубе. Переговоры ведутся», — приводит слова Маротты журналист Фабрицио Романо в соцсети Х (ранее Twitter).

    Мартинес играет за миланский клуб с 2018 года. В нынешнем сезоне аргентинец в 17 встречах забил 15 голов.

    Нынешний контракт с форвардом истекает летом 2026 года.

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