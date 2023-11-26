Капитан «Балтики»: Полностью уверен в том, что мы останемся в РПЛ

Капитанвысказался о перспективах калининградской команды в нынешнем сезоне РПЛ.

«Впереди нас ждёт ещё две игры в РПЛ до зимней паузы. Мы хотим выжать из них максимум. После этого уже можно будет подводить какие-то промежуточные итоги.

Не считаю "Балтику" претендентом на вылет из РПЛ! Я вижу, что у нас есть хорошее качество и уровень игры сейчас. Полностью уверен в том, что мы останемся в РПЛ по итогам этого сезона!», — сказал Остойич Чемпионату.

После 16-и туров «Балтика» занимает 15-е место в таблице РПЛ с 12-ю очками в активе. Команда отстает от зоны стыковых матчей на один балл. В следующем матче «Балтика» сыграет с «Локомотивом» 28-го ноября в рамках Кубка России.