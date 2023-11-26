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    Капитан «Балтики»: Полностью уверен в том, что мы останемся в РПЛ

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    Капитан «Балтики» Иван Остойич высказался о перспективах калининградской команды в нынешнем сезоне РПЛ.

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    «Оренбург»

    «Впереди нас ждёт ещё две игры в РПЛ до зимней паузы. Мы хотим выжать из них максимум. После этого уже можно будет подводить какие-то промежуточные итоги.

    Не считаю "Балтику" претендентом на вылет из РПЛ! Я вижу, что у нас есть хорошее качество и уровень игры сейчас. Полностью уверен в том, что мы останемся в РПЛ по итогам этого сезона!», — сказал Остойич Чемпионату.

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    • После 16-и туров «Балтика» занимает 15-е место в таблице РПЛ с 12-ю очками в активе. Команда отстает от зоны стыковых матчей на один балл. В следующем матче «Балтика» сыграет с «Локомотивом» 28-го ноября в рамках Кубка России.

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