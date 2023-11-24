Тер Штеген не сыграет с «Райо Вальекано»

Немецкий голкипер «Барселоны»пропустит игру 14-го тура испанской Примеры против «Райо Вальекано».

По данным издания Sport, вратарь продолжает испытывать боли в спине, эта травма не позволила ему сыграть за национальную сборную в ноябре, не отпустила она его и сейчас.

Скорее всего, в основе «Барселоны» тер Штегена заменит Иньяки Пенья.

Календарь и таблица испанской Примеры

Напомним, что матч «Райо Вальекано» — «Барселона» пройдет 25 ноября, 16:00 (мск). Следить за ходом этого противостояния можно тут. Ознакомиться с прогнозом на матч от наших экспертов можно по этой ссылке.