ФутболХоккейТеннисБокс/ММАПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Девин Хэйни и Василий Ломаченко5 самых скандальных боксерских боев в 2023 году
  • 16:21
    • Тренер «Монако» Хюттер: Мы не боимся «ПСЖ» и будем играть в свой футбол
  • 15:30
    • Крикунов будет консультантом команды «Россия 25» на Кубке Первого канала
  • 15:02
    • Нападающий «Барыса» Барбер перешел в «Ак Барс»
  • 14:49
    • «Адмирал» продлил серию поражений «Сочи»
  • 14:39
    • Головин попал на обложку L'Équipe перед матчем «Монако» с «ПСЖ»
    Все новости спорта

    Тер Штеген не сыграет с «Райо Вальекано»

    Футбол Календарь Примеры Прогнозы на Примеру Примера (Ла Лига) Футбол Испании Барселона Райо Вальекано
    Немецкий голкипер «Барселоны» Марк-Андре тер Штеген пропустит игру 14-го тура испанской Примеры против «Райо Вальекано».

    Марк-Андре тер Штеген
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Марк-Андре тер Штеген

    По данным издания Sport, вратарь продолжает испытывать боли в спине, эта травма не позволила ему сыграть за национальную сборную в ноябре, не отпустила она его и сейчас.

    Скорее всего, в основе «Барселоны» тер Штегена заменит Иньяки Пенья.

    Календарь и таблица испанской Примеры

    Напомним, что матч «Райо Вальекано» — «Барселона» пройдет 25 ноября, 16:00 (мск). Следить за ходом этого противостояния можно тут. Ознакомиться с прогнозом на матч от наших экспертов можно по этой ссылке.

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • «ПСЖ» и «Монако» забьют друг другу?
  • «ПСЖ» — «Монако». Прогноз и ставки
  • 1.80
    •
  • Сможет ли «Бавария» разгромить «Кельн»?
  • «Кельн» — «Бавария». Прогноз и ставки
  • 1.80
    •
  • «Ман Сити» и Холанн снова разорвут оборону «Ливерпуля»?
  • «Манчестер Сити» — «Ливерпуль». Прогноз и ставки
  • 1.87
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус $9500 новым игрокам ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонусы до $500 на первые ставки
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    3.28
  • Экспресс дня 24 ноября
  • Сегодня в 23:00
    •  1.80
  • Прогноз на матч ПСЖ — Монако
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  1.80
  • Прогноз на матч Кельн — Бавария
  • Футбол
  • Сегодня в 22:30
    •  1.87
  • Прогноз на матч Манчестер Сити — Ливерпуль
  • Футбол
  • Завтра в 15:30
    •  3.47
  • Прогноз на матч Ньюкасл — Челси
  • Футбол
  • Завтра в 18:00
    •  1.79
  • Прогноз на матч Райо Вальекано — Барселона
  • Футбол
  • Завтра в 16:00
    •  1.82
  • Прогноз на матч Балтика — Спартак
  • Футбол
  • Завтра в 19:45
    •  1.80
  • Прогноз на матч Боруссия Д — Боруссия М
  • Футбол
  • Завтра в 17:30
    •  1.95
  • Прогноз на матч Атлетико — Мальорка
  • Футбол
  • Завтра в 23:00
    •
  • Главное Фрибет 17 000 ₽В мобильном приложении Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛПервая лигаЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЕвро-2024
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бокс/ММА Баскетбол Прочие Игры