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    Симеоне: Футболисты — единственные люди, которые могут урегулировать ситуацию с плотным графиком

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    Главный тренер мадридского «Атлетико» Диего Симеоне высказался по поводу графика команды.

    Диего Симеоне
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    Диего Симеоне

    «Я не вижу выхода из этой ситуации, если честно. Необходимо сразу всё: чтобы играли сборные, клубные тренеры побеждали в матчах, футболисты всегда выходили на поле. Мы, тренеры клубов, находимся в таком положении, что должны управлять своими коллективами наилучшим образом, потому что сложившаяся ситуация не изменится.

    Самое главное — это то, что могут сделать футболисты, ведь они будут услышаны. Другие люди не выходят на поле, поэтому именно игроки могут изменить ситуацию или наблюдать за ней, что нелегко. Но они также хотят выступать и за сборную. Я считаю, что сами футболисты — это единственные люди, которые могут урегулировать эту ситуацию», — приводит слова Симеоне Mundo Deportivo.

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