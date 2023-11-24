ФутболХоккейТеннисБокс/ММАПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Эрлинг ХоланнСборная неудачников отбора Евро-2024: Холанн в атаке, Савич и Линделёф в обороне
  • 13:13
    • Бахрейн готов провести товарищеский матч со сборной России
  • 13:07
    • Барриос подтвердил, что его звали в клуб АПЛ
  • 12:48
    • Глебов: Хочу попробовать себя в Европе, низкие зарплаты не смущают
  • 12:31
    • Матч Россия — Куба войдет в Книгу рекордов России
  • 12:11
    • Карасев назначен на матч ЦСКА — «Динамо», Казарцев рассудит «Крылья Советов» и «Локомотив»
    Все новости спорта

    Барриос подтвердил, что его звали в клуб АПЛ

    Футбол Календарь РПЛ Прогнозы на РПЛ Зенит РПЛ Футбол России Ноттингем Форест АПЛ Футбол Англии
    Полузащитник «Зенита» Вильмар Барриос подтвердил, что летом у него было предложение от «Ноттингем Форест».

    Вильмар Барриос
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Вильмар Барриос

    «Действительно, были какие-то разговоры, но это все уже осталось в прошлом. В какой-то момент мы сели все обсудить с представителями "Зенита", и мне сделали предложение о продлении контракта. Я с радостью согласился.

    Это нормально, что после открытия трансферного окна возникает множество разных спекуляций и слухов. Я могу сказать, что сразу отдал все карты в руки клубу.

    Сказал, что в случае поступления в "Зенит" выгодного ему предложения готов рассмотреть его вместе с руководством. И в какой-то момент мне предложили продлить контракт.

    Никаких вопросов и проблем у меня не возникло, так что моментально принял его. Я не раз повторял, что прекрасно чувствую себя в "Зените", в Петербурге. Моя семья счастлива здесь, а для меня это самое главное. Важно, что клуб меня высоко ценит, а я вместе с ним достигаю каждый год серьезных целей и результатов.

  • Барриос решил уйти из «Зенита». Колумбиец обвиняет клуб в обмане
  • Читайте по теме

    • Я вообще воспринимаю свою карьеру в "Зените" как большую привилегию, которую подарила мне жизнь. Так что мне было очень приятно поставить подпись под новым соглашением», — приводит слова 30-летнего колумбийца «Спорт-Экспресс».

    Transfermarkt оценивает стоимость Барриоса в 16 миллионов евро. Его контракт с санкт-петербургским клубом рассчитан до июня 2027 года.

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • «ПСЖ» и «Монако» забьют друг другу?
  • «ПСЖ» — «Монако». Прогноз и ставки
  • 1.80
    •
  • Сможет ли «Бавария» разгромить «Кельн»?
  • «Кельн» — «Бавария». Прогноз и ставки
  • 1.80
    •
  • «Ман Сити» и Холанн снова разорвут оборону «Ливерпуля»?
  • «Манчестер Сити» — «Ливерпуль». Прогноз и ставки
  • 1.87
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус $9500 новым игрокам ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонусы до $500 на первые ставки
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    3.28
  • Экспресс дня 24 ноября
  • Сегодня в 23:00
    •  1.80
  • Прогноз на матч ПСЖ — Монако
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  1.80
  • Прогноз на матч Кельн — Бавария
  • Футбол
  • Сегодня в 22:30
    •  1.87
  • Прогноз на матч Манчестер Сити — Ливерпуль
  • Футбол
  • Завтра в 15:30
    •  3.47
  • Прогноз на матч Ньюкасл — Челси
  • Футбол
  • Завтра в 18:00
    •  1.79
  • Прогноз на матч Райо Вальекано — Барселона
  • Футбол
  • Завтра в 16:00
    •  1.82
  • Прогноз на матч Балтика — Спартак
  • Футбол
  • Завтра в 19:45
    •  1.80
  • Прогноз на матч Боруссия Д — Боруссия М
  • Футбол
  • Завтра в 17:30
    •  1.95
  • Прогноз на матч Атлетико — Мальорка
  • Футбол
  • Завтра в 23:00
    •
  • Главное Фрибет 17 000 ₽В мобильном приложении Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛПервая лигаЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЕвро-2024
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бокс/ММА Баскетбол Прочие Игры