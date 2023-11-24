Барриос подтвердил, что его звали в клуб АПЛ

Полузащитник «Зенита»подтвердил, что летом у него было предложение от

«Действительно, были какие-то разговоры, но это все уже осталось в прошлом. В какой-то момент мы сели все обсудить с представителями "Зенита", и мне сделали предложение о продлении контракта. Я с радостью согласился.

Это нормально, что после открытия трансферного окна возникает множество разных спекуляций и слухов. Я могу сказать, что сразу отдал все карты в руки клубу.

Сказал, что в случае поступления в "Зенит" выгодного ему предложения готов рассмотреть его вместе с руководством. И в какой-то момент мне предложили продлить контракт.

Никаких вопросов и проблем у меня не возникло, так что моментально принял его. Я не раз повторял, что прекрасно чувствую себя в "Зените", в Петербурге. Моя семья счастлива здесь, а для меня это самое главное. Важно, что клуб меня высоко ценит, а я вместе с ним достигаю каждый год серьезных целей и результатов.

Я вообще воспринимаю свою карьеру в "Зените" как большую привилегию, которую подарила мне жизнь. Так что мне было очень приятно поставить подпись под новым соглашением», — приводит слова 30-летнего колумбийца «Спорт-Экспресс».

Transfermarkt оценивает стоимость Барриоса в 16 миллионов евро. Его контракт с санкт-петербургским клубом рассчитан до июня 2027 года.