Хаби Алонсо станет следующим тренером «Баварии»

Главный тренер леверкузенского «Байера»покинет команду после завершения текущего сезона.

По информации El Chiringuito TV, следующим летом Алонсо возглавит «Баварию».

Контракт нынешнего главного тренера «Баварии» Томаса Тухеля рассчитан до 2025 года, но руководство мюнхенского клуба все равно настроено назначить испанца.

Алонсо играл за «Баварию» с 2014 по 2017 год.

«Байер» занимает первое место в турнирной таблице Бундеслиги после 11-ти туров, опережая «Баварию» на два очка. В текущем сезоне «фармацевты» до сих пор не проиграли ни одного матча.

Ранее сообщалось, что «Бавария» в ближайшее время может продлить контракт с Томасом Мюллером.