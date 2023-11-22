Лукаку и Влахович в числе игроков Серии А с самой высокой зарплатой

Портал Tuttomercatoweb.com сделал список наиболее высокооплачиваемых футболистов итальянского чемпионата.

Сразу три игрока с зарплатой 7 млн евро занимают первое место. Это нападающие «Ювентуса» Душан Влахович и «Ромы» Ромелу Лукаку, а также полузащитник «Ювентуса» Адриен Рабьо.

Сразу за ним расположился голкипер «старой синьоры» Войцех Щенсны с ежегодной зарплатой в 6,5 млн евро. Дальше идут Хакан Чалханоглу, Лаутаро Мартинес, Маркус Тюрам (все — «Интер») и Алекс Сандро («Ювентус») с годовым окладом в 6 млн.

На девятой позиции центральный защитник «Интера» Алессандро Бастони (5,5 млн). Также в топ-10 вошли Николо Барелла, Бенжамен Павар (оба — «Интер»), Федерико Кьеза, Бремер (оба — «Ювентус») и нападающий «Милана» Рафаэл Леау. Все они с зарплатой 5 млн евро.

Также стоит отметить 25-е место хавбека «Интера» Генриха Мхитаряна (3,8 млн).