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    Лукаку и Влахович в числе игроков Серии А с самой высокой зарплатой

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    Портал Tuttomercatoweb.com сделал список наиболее высокооплачиваемых футболистов итальянского чемпионата.

    Душан Влахович
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    Душан Влахович

    Сразу три игрока с зарплатой 7 млн евро занимают первое место. Это нападающие «Ювентуса» Душан Влахович и «Ромы» Ромелу Лукаку, а также полузащитник «Ювентуса» Адриен Рабьо.

    Сразу за ним расположился голкипер «старой синьоры» Войцех Щенсны с ежегодной зарплатой в 6,5 млн евро. Дальше идут Хакан Чалханоглу, Лаутаро Мартинес, Маркус Тюрам (все — «Интер») и Алекс Сандро («Ювентус») с годовым окладом в 6 млн.

    На девятой позиции центральный защитник «Интера» Алессандро Бастони (5,5 млн). Также в топ-10 вошли Николо Барелла, Бенжамен Павар (оба — «Интер»), Федерико Кьеза, Бремер (оба — «Ювентус») и нападающий «Милана» Рафаэл Леау. Все они с зарплатой 5 млн евро.

    Также стоит отметить 25-е место хавбека «Интера» Генриха Мхитаряна (3,8 млн).

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