Мбаппе побил рекорд результативности Месси и Роналду

Форвард «ПСЖ» и сборной Франциипреодолел отметку в 300 голов за карьеру.

Накануне 24-летний нападающий оформил хет-трик в матче отборочного этапа Евро-2024 со сборной Гибралтара (14:0).

Таким образом, Мбаппе превзошел форварда «Аль-Насра» Криштиану Роналду и нападающего «Интер Майами» Лионеля Месси по голам до 25-летия. Месси достиг этой отметки в возрасте 25 лет и 4 месяцев, Роналду — 27 лет и 3 месяца.

Килиан также забил свой 46-й гол в составе сборной и вышел на третье место в списке бомбардиров за всю историю команды. Он обошел Антуана Гризманна (44). Больше него забили только Оливье Жиру (54).