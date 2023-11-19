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    Мбаппе побил рекорд результативности Месси и Роналду

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    Форвард «ПСЖ» и сборной Франции Килиан Мбаппе преодолел отметку в 300 голов за карьеру.

    Килиан Мбаппе
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    Килиан Мбаппе

    Накануне 24-летний нападающий оформил хет-трик в матче отборочного этапа Евро-2024 со сборной Гибралтара (14:0).

    Таким образом, Мбаппе превзошел форварда «Аль-Насра» Криштиану Роналду и нападающего «Интер Майами» Лионеля Месси по голам до 25-летия. Месси достиг этой отметки в возрасте 25 лет и 4 месяцев, Роналду — 27 лет и 3 месяца.

    Килиан также забил свой 46-й гол в составе сборной и вышел на третье место в списке бомбардиров за всю историю команды. Он обошел Антуана Гризманна (44). Больше него забили только Оливье Жиру (54).

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