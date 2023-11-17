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    • «Эвертон» лишился десяти очков в АПЛ из-за нарушения финансового fair play
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    «Лидс» и «Лестер» намерены через суд взыскать с «Эвертона» € 343 млн

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    Два клуба Чемпионшипа «Лестер» и «Лидс» намерены подать в суд на «Эвертон», которого, по их мнению, должны были лишить 10 очков в прошлом сезоне за нарушение ФФП. В таком случае бы обе команды остались бы играть в АПЛ.

    Тренер «Эвертона» Шон Дайч
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    Тренер «Эвертона» Шон Дайч

    Они требуют финансовой компенсации от «ирисок» в размере € 343 млн, которые они потеряли из-за понижения в классе. Также к ним готов присоединиться еще и «Бернли», покинувший АПЛ в позапрошлом сезоне в плотной борьбе с «Эвертоном».

    Напомним, что сегодня, 17 ноября, АПЛ приняла решение снять с «Эвертона» 10 очков в текущем чемпионате после того, как было наказано нарушение им финансового фэйр-плей. Сейчас у «ирисок» осталось лишь четыре очка, они опустились в зону вылета.

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