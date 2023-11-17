«Лидс» и «Лестер» намерены через суд взыскать с «Эвертона» € 343 млн

Два клуба Чемпионшипанамерены подать в суд на, которого, по их мнению, должны были лишить 10 очков в прошлом сезоне за. В таком случае бы обе команды остались бы играть в АПЛ.

Они требуют финансовой компенсации от «ирисок» в размере € 343 млн, которые они потеряли из-за понижения в классе. Также к ним готов присоединиться еще и «Бернли», покинувший АПЛ в позапрошлом сезоне в плотной борьбе с «Эвертоном».

Напомним, что сегодня, 17 ноября, АПЛ приняла решение снять с «Эвертона» 10 очков в текущем чемпионате после того, как было наказано нарушение им финансового фэйр-плей. Сейчас у «ирисок» осталось лишь четыре очка, они опустились в зону вылета.