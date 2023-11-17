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    Чумич: Цель «Рубина» — закончить чемпионат в первой пятерке

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    Полузащитник «Рубина» Никола Чумич назвал причины перехода в казанский клуб. Игрок также рассказал о целях команды Рашида Рахимова в нынешнем сезоне РПЛ.

    Никола Чумич
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    Никола Чумич

    «Хочу сказать, что этим летом у меня было предложение от "Партизана", но я предпочел перейти в "Рубин". Надеюсь, что я проведу здесь еще много лет. А вообще если вы спросите у меня: "Црвена Звезда" или "Партизан"?», то я скажу: «Войводина». Это мой родной клуб, и я его фанат.

    Думаю, в России уровень и темп игры выше (по сравнению с чемпионатом Сербии). В России играть сложнее.

    Какие у «Рубина» планы в этом сезоне? Закончить чемпионат в первой пятерке«, — цитирует Чумича "Татар-информ".

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    • После 15-и туров "Рубин" занимает 8-е место в таблице РПЛ с 22 очками в активе.

    Чумич провел 8 матчей за казанскую команду в рамках Премьер-лиги, забил гол и заработал одну желтую карточку.

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