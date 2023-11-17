Чумич: Цель «Рубина» — закончить чемпионат в первой пятерке

Полузащитникназвал причины перехода в казанский клуб. Игрок также рассказал о целях командыв нынешнем сезоне РПЛ.

«Хочу сказать, что этим летом у меня было предложение от "Партизана", но я предпочел перейти в "Рубин". Надеюсь, что я проведу здесь еще много лет. А вообще если вы спросите у меня: "Црвена Звезда" или "Партизан"?», то я скажу: «Войводина». Это мой родной клуб, и я его фанат.

Думаю, в России уровень и темп игры выше (по сравнению с чемпионатом Сербии). В России играть сложнее.

Какие у «Рубина» планы в этом сезоне? Закончить чемпионат в первой пятерке«, — цитирует Чумича "Татар-информ".

После 15-и туров "Рубин" занимает 8-е место в таблице РПЛ с 22 очками в активе.

Чумич провел 8 матчей за казанскую команду в рамках Премьер-лиги, забил гол и заработал одну желтую карточку.