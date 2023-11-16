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    Президент «Атлетико»: Желаю Феликсу всего наилучшего в «Барселоне»

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    Президент «Атлетико» Энрике Сересо высказался о нападающем Жоау Феликсе, выступающем в текущем сезоне за «Барселону» на правах аренды.

    Жоау Феликс и Жоау Канселу
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    Жоау Феликс и Жоау Канселу

    «Очевидно, что Феликс будет одним из лучших игроков в Европе. Я желаю ему всего наилучшего в "Барселоне". Он пока играет в "Барсе" на правах аренды, но если они захотят подписать Жоау на постоянной основе, у них наверняка будет возможность это осуществить», — цитирует Сересо в соцсетях журналист Фабрицио Романо.

    В сезоне-2023/24 Феликс в 14 встречах во всех турнирах забил три мяча и сделал три голевые передачи. Соглашение игрока с «матрасниками» истекает летом 2027 года.

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