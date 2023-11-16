Президент «Атлетико»: Желаю Феликсу всего наилучшего в «Барселоне»

Президент «Атлетико»высказался о нападающем, выступающем в текущем сезоне за «Барселону» на правах аренды.

«Очевидно, что Феликс будет одним из лучших игроков в Европе. Я желаю ему всего наилучшего в "Барселоне". Он пока играет в "Барсе" на правах аренды, но если они захотят подписать Жоау на постоянной основе, у них наверняка будет возможность это осуществить», — цитирует Сересо в соцсетях журналист Фабрицио Романо.

В сезоне-2023/24 Феликс в 14 встречах во всех турнирах забил три мяча и сделал три голевые передачи. Соглашение игрока с «матрасниками» истекает летом 2027 года.