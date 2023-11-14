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    Спортивный директор «Жироны» высказался о лидерстве клуба в Примере

    Футбол Календарь Примеры Прогнозы на Примеру Примера (Ла Лига) Футбол Испании Жирона
    Спортивный директор «Жироны» Кике Карсель отреагировал на лидерство клуба в чемпионате Испании-2023/24.

    Форвард «Жироны» Артем Довбик
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    Форвард «Жироны» Артем Довбик

    «Это начало сезона, которое превосходит все наши ожидания. Конечно, мы надеялись на это, потому что у нас очень сильный тренер, четкая идентичность и идея игры, игроки высокого качества, которые работают вместе уже долгое время, но мы не могли ожидать такого старта. Никто не мог представить этого.

    У нас не самый легкий календарь, но игра за игрой мы приобретаем уверенность, и это видно на поле», — приводит слова Карселя Tuttomercatoweb.

    «Жирона» в 13 турах набрала 34 очка и лидирует в Ла Лиге. На второй позиции идет «Реал» (32), на третьем месте расположилась «Барселона» (30).

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