Симеоне: Замены изменили ход матча

Главный тренер «Атлетико» Мадридподвел итоги победы над «Вильярреалом» (3:1) в матче 13 тура чемпионата Испании.

«Мы грамотно провели второй тайм с точки зрения структуры игры. Замены изменили ход матча, и это то, что нам было нужно. Лино может хорошо играть на фланге, ему там комфортно, и он здорово придаёт нам глубину.

Я всегда готов к матчам с такими вторыми таймами, где всё решается в концовке, поэтому некоторые игроки, такие как Маркос Льоренте, Корреа и Пабло Барриос, начинают матч в запасе. У них другие скорости», — цитирует Симеоне Marca.

Календарь и таблица испанской Примеры

У «Атлетико» 28 очков и четвертое место в Ла Лиге. «Вильярреал» идет на 14-й позиции с 12 баллами.