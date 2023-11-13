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    Симеоне: Замены изменили ход матча

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    Главный тренер «Атлетико» Мадрид Диего Симеоне подвел итоги победы над «Вильярреалом» (3:1) в матче 13 тура чемпионата Испании.

    Диего Симеоне
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    Диего Симеоне

    «Мы грамотно провели второй тайм с точки зрения структуры игры. Замены изменили ход матча, и это то, что нам было нужно. Лино может хорошо играть на фланге, ему там комфортно, и он здорово придаёт нам глубину.

    Я всегда готов к матчам с такими вторыми таймами, где всё решается в концовке, поэтому некоторые игроки, такие как Маркос Льоренте, Корреа и Пабло Барриос, начинают матч в запасе. У них другие скорости», — цитирует Симеоне Marca.

    Календарь и таблица испанской Примеры

    У «Атлетико» 28 очков и четвертое место в Ла Лиге. «Вильярреал» идет на 14-й позиции с 12 баллами.

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