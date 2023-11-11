Уткин отреагировал на ничейный результат в игре «Факела» и ЦСКА

Популярный блогер Василий Уткин отреагировал на результат матча 15-го тура РПЛ между. Москвичи упустили победу в компенсированное время.

«Что должно произойти, чтобы "Факел" забил? Есть два пути. Один простой: должно наступить добавленное время.

И сложный: как-то вывести на удар Евгения Маркова. В начале-середине второго тайма это было особенно заметно, потому что в атаке у "Факела" получалось многое, но завершающего удара было все, что угодно: тычки, рикошеты, подставленная часть тела вместо удара, но только не сам удар. Просто удивительно.

Пришлось ждать концовки. То есть легкого пути. Такой вот воронежский парадокс.

Я редко смотрю матчи "Факела" от начала до конца, и для меня отдельное впечатление — парень по имени Квеквескири. Он вообще все время говорит. Каждую минуту: на бегу, в прыжке, стоя, в паузе, без паузы, с партнерами, с соперниками, с судьей и просто так. Полагаю, у него дома нет радио. Потому что — а зачем. "Факел" — с ничьей!» — написал Уткин в телеграме.

ЦСКА набрал 25 очков и занимает третье место в таблице РПЛ.

Календарь и таблица РПЛ

«Факел» (19) идет на 10-й строчке.