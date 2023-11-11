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    Уткин отреагировал на ничейный результат в игре «Факела» и ЦСКА

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    Популярный блогер Василий Уткин отреагировал на результат матча 15-го тура РПЛ между «Факелом» и ЦСКА. Москвичи упустили победу в компенсированное время.

    Василий Уткин
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    Василий Уткин

    «Что должно произойти, чтобы "Факел" забил? Есть два пути. Один простой: должно наступить добавленное время.

    И сложный: как-то вывести на удар Евгения Маркова. В начале-середине второго тайма это было особенно заметно, потому что в атаке у "Факела" получалось многое, но завершающего удара было все, что угодно: тычки, рикошеты, подставленная часть тела вместо удара, но только не сам удар. Просто удивительно.

    Пришлось ждать концовки. То есть легкого пути. Такой вот воронежский парадокс.

    Я редко смотрю матчи "Факела" от начала до конца, и для меня отдельное впечатление — парень по имени Квеквескири. Он вообще все время говорит. Каждую минуту: на бегу, в прыжке, стоя, в паузе, без паузы, с партнерами, с соперниками, с судьей и просто так. Полагаю, у него дома нет радио. Потому что — а зачем. "Факел" — с ничьей!» — написал Уткин в телеграме.

    ЦСКА набрал 25 очков и занимает третье место в таблице РПЛ.

    Календарь и таблица РПЛ

    «Факел» (19) идет на 10-й строчке.

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