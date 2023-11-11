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    «Локомотив» хочет вернуть Алексея Миранчука

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    Спортивный директор московского «Локомотив» Дмитрий Ульянов объявил о желании клуба взять в аренду Алексея Миранчука.

    Алексей Миранчук
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    Алексей Миранчук

    «Вопрос возвращения зависит не от нас. У нас действительно есть такое желание. Если его и наши желания совпадут, то мы должны это обсудить, прийти к какому-то знаменателю. До этого я говорил с Антоном, и мы это обсуждали. Но это было раньше.

    Тогда Алексей хотел закрепиться в составе там. После этого мы еще не общались. Возвращение может погубить европейскую карьеру Миранчука? Может быть, а может, наоборот, это даст ему импульс и второе дыхание», — сообщил Ульянов в интервью «СЭ».

    Алексей Миранчук — воспитанник «Локомотива», перешел в «Аталанту» в 2020 году, но стать игроком основного состава там так и не смог.

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    В прошлом сезоне он играл на правах аренды за «Торино», где был одним из лидеров. В этом чемпионате он сыграл всего 5 матчей за бергамасков и во всех выходил на замены.

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