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    «Осасуна» и «Лас-Пальмас» сыграли вничью, «Гранада» и «Хетафе» разошлись миром

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    Завершились два матча 13-го тура испанской Примеры.

    «Осасуна»
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    «Осасуна»

    В очередном матче «Осасуна» и «Лас-Пальмас» сыграли вничью 1:1. На гол Альберто Молейро хозяева ответили точным ударом Анте Будимира.

    Футбол. Испания. Примера
    Осасуна — Лас-Пальмас 1:1
    Голы: 0:1 Alberto Moleiro (70'), 1:1 Анте Будимир (73') Осасуна: Серхио Эррера, Хесус Аресо, Алехандро Катена, Давид Гарсия, Хоан Мохика, Аймар Орос (Пабло Ибаньес, 88'), Лукас Торро, Мойсес Гомес (Хон Монкайола, 67'), Рубен Пенья (Энрике Барха, 67'), Анте Будимир (Рауль Гарсия, 88'), Эсекьель Авила (Хосе Арнаис, 81') Лас-Пальмас: Альваро Вальес, Серхи Кардона, Сауль Басилио Коко-Басси Оубинья, Алекс Суарес, Кирьян Родригес, Хавьер Муньос, Сори Каба (Alberto Moleiro, 58'), Мунир Эль-Хаддади (Марк Кардона, 73'), Maximo Perrone (Энзо Луаодис, 58'), Marvin Park (Хулиан Араухо, 73'), Mika Mármol Предупреждения: Алехандро Катена (84'), Хулиан Араухо (87')

    После этой игры «Лас-Пальмас» поднялся на 9-е место в турнирной таблице чемпионата Испании, набрав 18 очков. «Осасуна» с 14 очками идет на 12-й позиции.

    Календарь и таблица испанской Примеры

    Параллельный поединок «Гранада» — «Хетафе» также завершился результативной ничьей — 1:1. За гостей забил Борха Майорал, за хозяев — Гонсало Вильяр.

    Футбол. Испания. Примера
    Гранада — Хетафе 1:1
    Голы: 0:1 Борха Майораль (2'), 1:1 Гонсало Вильяр (45 + 4') Гранада: Андре Феррейра, Вилсон Манафа, Игнаси Микель, Карлос Нева, Гонсало Вильяр (Альваро Фернандес, 85'), Херард Гумбау, Оскар Мелендо (Антонио Пуэртас, 65'), Мюрто Узуни (Фамара Дьедиу, 85'), Брайан Сарагоса Мартинес (Хосе Кальехон, 74'), Лукас Бое (Серхио Риус, 74'), Raúl Torrente Хетафе: Давид Сория, Хосе Кармона (Хуан Иглесиас, 46'), Диего Рико Сальгуэро, Омар Альдерете, Гастон Альварес, Дамиан Суарес, Мэйсон Гринвуд (Хайме Мата, 87'), Карлос Аленья (Оскар Родригес, 58'), Луис Милья (Домингуш Дуарте, 87'), Неманья Максимович, Борха Майораль (Хуанми Латаса, 87') Предупреждения: Лукас Бое (39'), Карлос Аленья (41'), Карлос Нева (57'), Брайан Сарагоса Мартинес (72'), Вилсон Манафа (81'), Оскар Родригес (84')

    «Хетафе» располагается на 11-й позиции в ла лиге (16 очков). «Гранада» занимает 19-е место (7).

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