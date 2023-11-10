11 ноября в 23:00 мадридский «Реал» на своем поле сыграет с «Валенсией» в рамках 13-го тура чемпионата Испании. За ходом встречи приглашаем вас следить вместе с нашим онлайном. Присоединяйтесь!

До матча

«Реал»

Мадридский клуб идет вторым в турнирной таблице Ла Лиги, отстав от «Жироны» на два балла. На счету «Реала» 29 очков при 9-ти победах, 2-х ничьих и одном поражении. Разница забитых и пропущенных мячей команды составляет 23:8.

В предыдущем туре «сливочные» не смогли одолеть дома «Райо Вальекано», сыграв с соперником в нулевую ничью. Ранее подопечные Карло Анчелотти обыграли в Эль-Класико «Барселону» (2:1), а до этого разошлись миром с «Севильей» (1:1).

На неделе мадридцы досрочно вышли в плей-офф Лиги Чемпионов, одержав четвертую победу подряд на групповом этапе. «Реал» с разгромным счетом обыграл дома «Брагу» (3:0).

«Валенсия»

«Валенсия» по итогам 12-ти матчах чемпионата набрала 18 очков и расположилась на 8 месте в турнирной таблице. На счету «летучих мышей» 5 побед, 3 ничьи 4 поражения в текущем сезоне. Разница забитых и пропущенных мячей команды составляет 15:13.

«Валенсия» не проигрывает на протяжении пяти матчей подряд во всех турнирах. За этот период подопечные Рубена Бараха набрали 8 очков в 4-х играх чемпионата, а также вышли в 1/32 финала Кубка Испании.

В крайнем туре Ла Лиги «Валенсия» с минимальным счетом переиграла дома «Гранаду» (1:0). Единственный мяч в компенсированное к первому тайму забил Пепелу, реализовав пенальти.

Личные встречи

В прошлом сезоне Ла Лиги команды обменялись домашними победами — 2:0 в Мадриде и 1:0 в Валенсии. Всего в 10-ти последних матчах на счету мадридской команды 7 побед, «летучие мыши» оказались сильнее в двух случаях и один раз была зафиксирована ничья.

Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Реал» — «Валенсия» с коэффициентом 2.00.