«Реал Сосьедад» — «Бенфика»: счет матча 3:1, обзор голов

«Реал Сосьедад» Фото: globallookpress.com
На точные удары Микеля Мерино, Микеля Оярсабаля и Андера Барренечеа гости ответили забитым мячом Рафы Силвы.
На 78-й минуте вышел российский полузащитник «Реал Сосьедад» Арсен Захарян.
Футбол. Лига чемпионов. Группа D
Реал Сосьедад — Бенфика 3:1
Голы: 1:0 Микель Мерино (6'), 2:0 Микель Оярсабаль (11'), 3:0 Андер Барренечеа (21'), 3:1 Рафаэл Силва (49') Реал Сосьедад: Алехандро Ремиро, Ариц Элустондо (Альваро Одриосола, 86'), Робен Ле Норман, Айэн Муньос, Игор Субельдия, Брайс Мендес (Беньят Туррьентес, 70'), Мартин Субименди, Микель Мерино, Такэфуса Кубо (Карлос Фернандес, 70'), Микель Оярсабаль, Андер Барренечеа (Арсен Захарян, 78') Бенфика: Анатолий Трубин, Морато, Николас Отаменди, Антониу Силва, Рафаэл Силва (Гонсалу Гуэдеш, 85'), Анхель Ди Мария (Каспер Тенгстедт, 85'), Фредрик Аурснес, Жоау Мариу (Франциско Мачадо, 86'), Жоау Невеш, Артур Кабрал (Петар Муса, 64'), Florentino Предупреждения: Флорентину Луиш (20'), Андер Барренечеа (63'), Карлос Фернандес (86')
На данный момент после четырёх матчей группового этапа Лиги чемпионов «Реал Сосьедад» располагается на первой строчке с 10 очками. «Бенфика» находится на последнем месте без очков.