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    «Порту» справился с «Антверпеном» в Лиге чемпионов

    «Порту» — «Антверпен»: счет матча 2:0, обзор гола

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    В матче четвертого тура группового этапа Лиги чемпионов «Порту» обыграл «Антверпен» со счетом 2:0.

    Пепе
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    Пепе

    Точными ударами отметились Эванилсон и Пепе.

    Футбол. Лига чемпионов. Группа H
    Порту — Антверпен 2:0
    Голы: 1:0 Эванилсон (пенальти) (32'), 2:0 Пепе (90 + 1') Порту: Диогу Кошта, Пепе, Давид Карму, Заиду Сануси (Хорхе Санчес, 83'), Пепе, Жоау Мариу, Алан Варела, Стефен Эустакиу, Андре Франку (Дэнни Намасо, 82'), Эванилсон (Фран Наварро, 83'), Мехди Тареми (Шику Консейсау, 68') Антверпен: Сенне Ламменс, Овен Вейндал (Кобе Корбани, 68'), Сумола Кулибали, Зено Ван Ден Бос, Ричи Де Лат (Йелле Батай, 46'), Юрген Эккеленкамп, Артур Вермерен, Альхассан Юсуф, Джордж Иленихена (Винсент Янссен, 76'), Мишель Анже Баликвиша (Арбнор Муя, 68'), Гирано Керк (Чидера Эджук, 76') Предупреждения: Альхассан Юсуф (20'), Артур Вермерен (45 + 2'), Давид Карму (58'), Овен Вейндал (62'), Шику Консейсау (85') Удаление: Юрген Эккеленкамп (52')

    После этого матча «Порту» с 9 очками занимает второе место в группе H. «Антверпен» — на последней строчке.

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