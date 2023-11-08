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    Мелкадзе: Надеюсь, «Сочи» сможет сохранить прописку в РПЛ

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    Форвард «Сочи» Георгий Мелкадзе надеется, что клуб сохранить прописку в РПЛ по итогам сезона-2023/24.

    Георгий Мелкадзе
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    Георгий Мелкадзе

    «Конечно, все хотят исправить ситуацию, это у нас начинает получаться, я рад этому, будем дальше работать, стараться улучшать игру. Что изменилось во время паузы на сборные, если произошли улучшения? Ничего не изменилось, всё так же работаем, просто чуть-чуть, наверное, монетка упала на нашу сторону, чуть-чуть везения, но мы это заслужили, например, был проигранный матч с "Нижним Новгород" (0:1), это очень обидно.

    "Сочи" сможет сохранить прописку в элите, просто нужно сейчас обыгрывать "Рубин", уходить на большую паузу на сборные, потом набрать кондиции и выйти в следующем туре подготовленными», — приводит слова Мелкадзе ТАСС.

    После 14 туров РПЛ «Сочи» идет на последней, 16-й строчке в таблице РПЛ.

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