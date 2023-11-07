Сегодня в 19:38 Захарян попал в заявку на матч Лиги чемпионов против «Бенфики» Футбол Календарь Лиги чемпионов Прогнозы на Лигу чемпионов Лига чемпионов Реал Сосьедад Примера (Ла Лига) Футбол Испании Бенфика Португалия Испанский «Реал Сосьедад» объявил заявочный лист на игру 4-го тура Лиги чемпионов против португальской «Бенфики». ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей Арсен Захарян Фото: globallookpress.com В нем есть российский полузащитник Арсен Захарян. Матч пройдет 8 ноября, 20:45 (мск) в Сан-Себстьяне.