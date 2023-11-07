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    Захарян попал в заявку на матч Лиги чемпионов против «Бенфики»

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    Испанский «Реал Сосьедад» объявил заявочный лист на игру 4-го тура Лиги чемпионов против португальской «Бенфики».

    Арсен Захарян
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    Арсен Захарян

    В нем есть российский полузащитник Арсен Захарян.

    Матч пройдет 8 ноября, 20:45 (мск) в Сан-Себстьяне.

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