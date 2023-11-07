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    «Даже мысли такой не было». «Урал» не планирует увольнять Гончаренко

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    Президент «Урала» Григорий Иванов заявил, что не собирается увольнять главного тренера команды Виктора Гончаренко.

    Виктор Гончаренко
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    Виктор Гончаренко

    «Урал» ни разу не выиграл в девяти предыдущих турах РПЛ и опустился в турнирной таблице на 12-е место.

    «Результата у команды нет, девять матчей без побед в РПЛ — ничего хорошего нет. Но игрой с "Рубином" мы довольны, потому что "Урал" сыграл хорошо. Нас всё устроило, кроме результата.

    Тренер всегда ответственен за результат, но у нас даже мысли не было, что Гончаренко нас покинет или мы его уволим. Нас всё устраивает.

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    • Виктор Михайлович — один из лучших тренеров в России, нам очень повезло, что он работает в "Урале". Никуда он от нас не собирается уходить, но и мы не собираемся ему что-то говорить», — приводит слова Иванова «Чемпионат».

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