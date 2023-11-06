Семин отреагировал на попадание Головина в символическую сборную 11-го тура Лиги 1

Экс-наставник «Локомотива»высказался о попадании хавбека «Монако»в символическую сборную 11-го тура чемпионата Франции.

26-летний россиянин забил гол и сделал результативную передачу в матче с «Брестом» (2:0).

«Головин прекрасно играет в этом сезоне. Я думаю, что он претендует на большие регалии, которые есть у французской лиги. Он практически в каждом матче один из лучших. Его команда в лидерах находится. Это большой успех.

Стоит ли ему уходить из "Монако"? Он умный парень. Он сам знает, что ему надо. У него контракт с "Монако", не все от него зависит. Будет общее решение, если что-то произойдет», — сказал Семин «СЭ».

Календарь и таблица Лиги 1

Головин в нынешнем сезоне Лиги 1 провел за «Монако» 10 встреч, забил 5 мячей и отдал две голевые передачи.