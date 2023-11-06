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    «Реал» и «Райо Вальекано» не смогли открыть счет в матче Примеры

    «Реал» — «Райо Вальекано»: счет матча 0:0, обзор

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    «Реал» не смог обыграть «Райо Вальекано» (0:0) в матче 12-го тура испанской Примеры.

    Фрагмент матча
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    Фрагмент матча

    За весь матч «сливочные» нанесли 5 ударов в створ ворот и подал 11 угловых. Игроки «Райо Вальекано» так и не смогли ударить по воротам «Реала», подав лишь один угловой.

    Футбол. Испания. Примера
    Реал Мадрид — Райо Вальекано 0:0
    Реал Мадрид: Кепа Аррисабалага, Даниэль Карвахаль, Антонио Рюдигер, Давид Алаба, Франсиско Гарсия (Тони Кроос, 72'), Федерико Вальверде, Эдуардо Камавинжа (Начо Фернандес, 86'), Лука Модрич (Родриго, 70'), Джуд Беллингхэм, Хоселу, Винисиус Жуниор Райо Вальекано: Столе Димитриевски, Альфонсо Эспино, Флорьян Лежён, Абдул Мумин, Альваро Гарсия (Бебе, 75'), Унаи Лопес (Оскар Трехо, 60'), Пате Сисс (Кике Перес, 61'), Оскар Валентин, Андрей Рациу, Рауль Де Томас (Радамель Фалькао, 75'), Иси Паласон (Jorge De Frutos Sebastian, 87') Предупреждения: Андрей Рациу (45'), Пате Сисс (57'), Эдуардо Камавинжа (62'), Винисиус Жуниор (74'), Оскар Трехо (88'), Столе Димитриевски (90 + 1'), Антонио Рюдигер (90 + 7'), Флорьян Лежён (90 + 7')

    После этого матча «Реал» занимает 2-е место в таблице Примеры с 29-ю очками в активе. «Райо Вальекано» — на 9-й позиции (18 баллов).

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