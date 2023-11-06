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    Деограсия о матче с «Ростовом»: Команда готова на 100 процентов, мы соскучились по победам

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    Главный тренер «Оренбурга» Давид Деограсия высказался о предстоящем матче 14-го тура российской Премьер-лиги с «Ростовом».

    Давид Деограсия
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    Давид Деограсия

    «Наша команда готова на 100%, у нас была большая ротация в матче Кубка России с ЦСКА. Мы соскучились по победам, в первую очередь тренерский штаб. Нам где‑то не везло, но нужно работать.

    Я сегодня суровый тренер, строгий? Я всегда одинаков, стараюсь выжимать максимум из игроков, всегда стараемся выигрывать», — сказал Деограсия в эфире «Матч ТВ».

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    • После 40 минут матча между «Оренбургом» и «Ростовом» счет не открыт — 0:0. За ходом поединка можно следить по этой ссылке.

    После 13-и туров «Оренбург» занимает 13-е место в таблице РПЛ с 12-ю очками в активе.

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