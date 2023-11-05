Агент Орещук: Писарский — неплохой игрок, но не подходит «Крыльям Советов»

Бывший спортивный директор московского «Динамо»высказал свое мнение о нападающем самарских «Крыльев Советов»

«Писарский — хороший футболист, но не для "Крыльев Советов". Кто его купил в самарскую команду — поступили неправильно. Писарский не подходит под стиль "Крыльев Советов". Думаю, что столько голов, как в Оренбурге, в Самаре он точно не будет забивать. В любом другом клубе — возможно», — сказал Орещук «Матч ТВ».

Сегодня, 5 ноября, «Крылья Советов» проиграли «Краснодару» со счетом 1:2. Единственный мяч в составе самарцев на счету Владимира Писарского, для которого он стал первым за команду в РПЛ после перехода в декабре 2022 года из «Оренбурга».