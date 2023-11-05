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    Футболист «Баварии» Мусиала: Мне очень комфортно, когда впереди играет Кейн

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    Хавбек «Баварии» Джамал Мусиала высказался о форварде Гарри Кейне после матча Бундеслиги с дортмундской «Боруссией» (4:0).

    Гарри Кейн
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    Гарри Кейн

    «Чем больше игр мы с ним играем, тем лучше становимся. Он отдал мне отличный пас в ту зону, из которой я должен был забить. Я тоже всегда ищу его на поле. Чувствую себя крайне комфортно, когда впереди играет Кейн. Он отдаёт потрясающие передачи. Я могу просто побежать ему за спину и буду уверен, что он найдёт меня.

    Думаю, чем больше игр мы проведём вместе, тем больше моментов я буду реализовывать», — приводит слова Мусиалы журналист Мануэль Вет в соцсетях.

    В игре с «Боруссией» Кейн отметился хет-триком. Всего в активе форварда 16 голов в 14 матчах за «Баварию» во всех турнирах.

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