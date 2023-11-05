Футболист «Баварии» Мусиала: Мне очень комфортно, когда впереди играет Кейн

Гарри Кейн Фото: globallookpress.com
«Чем больше игр мы с ним играем, тем лучше становимся. Он отдал мне отличный пас в ту зону, из которой я должен был забить. Я тоже всегда ищу его на поле. Чувствую себя крайне комфортно, когда впереди играет Кейн. Он отдаёт потрясающие передачи. Я могу просто побежать ему за спину и буду уверен, что он найдёт меня.
Думаю, чем больше игр мы проведём вместе, тем больше моментов я буду реализовывать», — приводит слова Мусиалы журналист Мануэль Вет в соцсетях.
В игре с «Боруссией» Кейн отметился хет-триком. Всего в активе форварда 16 голов в 14 матчах за «Баварию» во всех турнирах.