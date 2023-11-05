Тренер «Монако» назвал Головина исключительным игроком

Главный тренерпрокомментировал игру полузащитника командыв матче 11-го тура чемпионата Франции против(2:0).

«Это его пятый гол в этом сезоне, после великолепного прохода! Головин — исключительный игрок, он может бегать 90 минут без остановки, он сейчас в отличной форме. Он нам нужен, фантастический игрок, и я надеюсь, что Головин будет и дальше действовать решительно. Он никогда не забивал больше восьми голов? Надеюсь, в этом сезоне Александр забьет больше. Он прекрасный, креативный игрок с отличной правой ногой. Я думаю, что Головин еще может добиться больших успехов, но я не хочу ставить перед ним никаких целей», — приводит слова Хюттера пресс-служба клуба.

После этого матча «Монако» занимает 2-е место в таблице Лиги 1 (23 очка). «Брест» — на 6-й позиции (15 баллов).